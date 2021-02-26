Определенную сумму должны будут выплатить заказчики или застройщики новых жилых домов. Сумма будет зависеть от стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения. Такое решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Речь идет о сносе домов, участки которых будут задействованы в жилищном строительстве и, соответственно, выделении нового жилья для отселяемых граждан.





В 2021 году усредненный показатель компенсации составит 4,3 %.





Решение Мингорисполкома вступит в силу после его официального опубликования.