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В марте столичные налоговики будут активно проверять таксистов

Налоговики планируют провести в марте специальные мероприятия по контролю за автомобилями-такси.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, представители налоговых органов и государственной автомобильной инспекции г. Минска уделят пристальное внимание деятельности таких субъектов хозяйствования: проверят соблюдение законодательства в сфере перевозок пассажиров, в том числе выполнение установленного порядка приема наличных денежных средств и выдачи пассажирам платежных документов.

— В случае невыдачи платежного документа, подтверждающего оплату проезда за наличный расчет, либо при смене способа оплаты за поездку с безналичного на наличный, когда в автомобиле-такси отсутствует таксометр, клиенты могут сообщить о таких фактах на прямую телефонную линию Министерства по налогам и сборам по короткому номеру 189, — проинформировали в ИМНС.
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