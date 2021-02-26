В марте столичные налоговики будут активно проверять таксистов

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.





По словам специалистов, представители налоговых органов и государственной автомобильной инспекции г. Минска уделят пристальное внимание деятельности таких субъектов хозяйствования: проверят соблюдение законодательства в сфере перевозок пассажиров, в том числе выполнение установленного порядка приема наличных денежных средств и выдачи пассажирам платежных документов.





— В случае невыдачи платежного документа, подтверждающего оплату проезда за наличный расчет, либо при смене способа оплаты за поездку с безналичного на наличный, когда в автомобиле-такси отсутствует таксометр, клиенты могут сообщить о таких фактах на прямую телефонную линию Министерства по налогам и сборам по короткому номеру 189, — проинформировали в ИМНС.



