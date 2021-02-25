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Стало известно, будут ли в Беларуси брать подоходный налог с суммы за возврат товара

В Министерстве по налогам и сборам сказали, что возврат средств за не подошедший товар это не доход.


Платить подоходный с возвращенных за покупку денег не надо, но если в налоговой попросят, то придется объяснить, что это за деньги. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что возврат средств за товар не является доходом и налогообложению не подлежит, сообщили в БелТА в Министерстве по налогам и сборам.

Журналисты уточнили нужно ли в налоговую декларацию вносить суммы возвращенных средств за не подошедший товар из зарубежных интернет-магазинов.

Начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский однозначно ответил, что нет. И объяснил, что возврат собственных средств это не доходы. Поэтому и налогообложению возвращенные суммы не подлежат.

Представитель министерства напомнил, что по закону в Беларуси все банки и почтовые отделения предоставляют в налоговые органы информацию обо всех денежных переводах, поступивших из-за границы. Таким образом, в налоговой узнают обо всех перечислениях на карту из-за границы: зарплатах, подарках, займах и дивидендах, выигрышах и других.

- В том числе поступают сведения о возврате собственных средств с различных торговых площадок. Это Wildberries, AliExpress, даже возврат от Uber, - пояснил Ковалевский

И поэтому данные отражаются в личном кабинете плательщика налогов.

- Так как это возврат денег, то можно смело это удалять из проекта налоговой декларации, никаких претензий не будет. Подавать декларацию только из-за таких возвратов человеку не требуется. Налогом это не облагается, - резюмировал представитель МНС.

При этом, все же если налоговые органы в чем-то засомневаются, то человеку может быть направлено письмо с просьбой объяснить, что это за доход.

- Достаточно будет просто это прокомментировать. Например, онлайн через личный кабинет. А если возможно, то и прикрепить документы об изначальном платеже, - добавил Андрей Ковалевский.
Источник: Надежда Бутович, kp.by
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