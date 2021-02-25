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Владельцы авто узнают суммы транспортного налога до 1 сентября

Извещения налогового органа с указанием суммы транспортного налога владельцы транспортных средств получат не позднее 1 сентября.


Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-центре Министерства по налогам и сборам Беларуси.

Получив извещение, автовладелец должен уплатить налог не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим календарным годом.

В ведомстве также обратили внимание на то, что налог необходимо уплачивать за каждое транспортное средство, которое зарегистрировано в Госавтоинспекции.

Напомним, транспортный налог был введен в Беларуси с 1 января текущего года. Порядок исчисления и уплаты изложен в главе 28-1 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Физическим лицам транспортный налог исчисляется исходя из установленных ставок, которые в свою очередь формируются в зависимости от разрешенной максимальной массы, вместимости транспортного средства. Если же информации о массе авто нет, то ставка транспортного налога устанавливаются в размере минимальной ставки такого налога для соответствующего типа транспортного средства.

При этом ставка снижается на 50 % для авто, которые зарегистрированы на ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I или II группы и пенсионеров, в том числе лиц, имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста. А владельцы авто, которые имеют инвалидностью III группы, уплачивают меньше на 25 %.

Помимо этого, полное или частичное освобождение от уплаты транспортного налога вправе получить физические лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Данное решение принимается местными Советами депутатов или по их поручению исполнительными и распорядительными органами.

Льгота предоставляется с 1-го числа месяца, в котором возникло право на льготу. При утрате права на льготу уплата транспортного налога производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такое право утрачено.

МНС обращает внимание на то, что более подробную информацию по вопросам налогообложения можно получить в телефонной справочной системе налоговых органов по телефону (017) 229-79-79 или 189 (стационарная сеть).
Источник: Виктория Логовик
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