А будет ли кому давать? Газпромбанк выделил беларуской дочке 60 млн евро на малый и средний бизнес
Газпромбанк открывает долгосрочную кредитную линию на 60 млн евро в пользу Белгазпромбанка.
Средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси.
Новая кредитная линия от одного из основных акционеров расширяет возможности Белгазпромбанка по финансированию малого и среднего бизнеса и позволит оказывать кредитную поддержку на привлекательных условиях, сообщили в пресс-службе банка.
Деньги можно получить на проекты, связанные с приобретением, созданием, расширением, реконструкцией, ремонтом основных фондов и объектов недвижимости, а также на пополнение оборотного капитала.
Представители Белгазпромбанка подчеркивают, что разветвленная региональная сеть предоставляет индивидуальным предпринимателям, а также малым и средним предприятиям доступ к финансовой поддержке банка в любой точке страны.
Источник: officelife
16:19 25/02/2021
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