Средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси.





Новая кредитная линия от одного из основных акционеров расширяет возможности Белгазпромбанка по финансированию малого и среднего бизнеса и позволит оказывать кредитную поддержку на привлекательных условиях, сообщили в пресс-службе банка.





Деньги можно получить на проекты, связанные с приобретением, созданием, расширением, реконструкцией, ремонтом основных фондов и объектов недвижимости, а также на пополнение оборотного капитала.





Представители Белгазпромбанка подчеркивают, что разветвленная региональная сеть предоставляет индивидуальным предпринимателям, а также малым и средним предприятиям доступ к финансовой поддержке банка в любой точке страны.