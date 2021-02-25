Ожидается, что количество сделок в этом месяце будет находиться примерно на январском уровне. Правда, в агентствах недвижимости отмечают, что покупатели начали проявлять большую активность. Об этом можно судить по количеству звонков в риэлтерские компании.





Текущую ситуацию на рынке мы обсудили с директорами крупных столичных агентств недвижимости.





Февраль не принес ничего нового на рынок

Директор агентства недвижимости «Эксперт» Павел Астапеня говорит о том, что февраль, к большому сожалению, сильно не отличался от января. По статистике Национального кадастрового агентства в прошлом месяце в Минске было совершено порядка 750 сделок с квартирами. По итогам этого месяца ожидается примерно такое же количество сделок, как и в январе, — 750-800.





— Это было ожидаемо. Рынок недвижимости, в том числе вторичного жилья, напрямую зависит от общей ситуации в экономике, уровня реальных доходов населения, доступности кредитов. А в этих сферах пока глобально ничего не поменялось, — уточняет Павел.





Эксперт обращает внимание на структуру сделок. Статистические данные говорят, что в январе до трети всех договоров купли-продажи были заключены с новыми квартирами.





— Это не классические сделки вторичного рынка жилья. Многие из них можно отнести к первичному рынку, — дополняет эксперт.





Директор агентства недвижимости «Мольнар» Анатолий Звездин говорит о том, что по сравнению с январем, который традиционно из-за новогодних праздников является самым пассивным с точки зрения покупательской активности месяцем в году, февраль оказался более привлекательным.





— В феврале звонков от потенциальных покупателей в нашем агентстве недвижимости стало на 75% больше, чем их было в январе. Поэтому мы ожидаем, что в этом месяце сделок будет несколько больше, чем в январе, — уточняет эксперт.





«Квадрат» первички перешагнул отметку вторички

Директор АН «Эксперт» акцентирует внимание на том, что в феврале цена квадратного метра на первичном рынке жилья стала выше, чем на вторичном.





— Такая тенденция уже наблюдалась на рынке несколько лет назад. Однако в реальных сделках такого мы не видели. На мой взгляд, произошло историческое знаковое событие. В целом, если не будет увеличиваться предложение строящегося жилья, а оно, скорее, не будет расти по сравнению с текущей ситуацией, то такая тенденция на рынке сохранится, — высказывает свою точку зрения Павел.





Свое мнение он обосновывает тем, что стоимость нового жилья зависит от себестоимости строительства, которая растет, и от предложения, которое ограничено. За счет этих факторов вторичное жилье по сравнению с новым будет стоить дешевле.





Ипотечных сделок под 21% пока не было

Павел Астапеня говорит, что пока сделок с привлечением кредита Беларусбанка под 21% в агентстве «Эксперт» не было.





— У меня есть большие сомнения, что этот кредитный продукт будет пользоваться спросом у кредитополучателей за счет высокой процентной ставки. Сегодня белорусский рубль достаточно стабилен. Мы наблюдаем только небольшие колебания курса рубля по отношению к доллару. Если девальвационные процессы были бы более заметными, то этот ипотечный кредит пользовался бы гораздо большей популярностью. В условиях нынешнего курса, темпов инфляции он вряд ли заинтересует большое количество людей, — высказывает свою точку зрения эксперт.





Анатолий Звездин также говорит, что в агентстве «Мольнар» в феврале не было сделок с привлечением кредита Беларусбанка под 21% годовых.





— Брать кредит под ставку 21% достаточно рискованно. Тем не менее, думаю, что такие сделки будут. Но это точно не та ставка, которая может расшевелить рынок. Однако это хорошо, что на вторичном рынке уже появился кредитный продукт. Это сигнал к тому, что, видимо, можно ожидать «выздоровления» экономики и, как следствие, падения ставок, — уточняет эксперт.





Что покупают

Директор агентства «Эксперт» отмечает, что покупатели в своем большинстве по-прежнему покупают жилье эконом-класса.





— Количество звонков и показов находится примерно на докризисном уровне. Но, как правило, эти показы ничем не заканчиваются. Потому что покупатели, особенно с наличными деньгами, не торопятся делать покупки по ценам предложения. Они предлагают продавцам свою цену, которая на 10-15% ниже той, которую хотят выручить собственники. Поэтому стороны не могут договориться между собой. Нынешний рынок – это рынок покупателя, — говорит эксперт.





Что с ценами?

Павел Астапеня говорит о том, что на рынке по-прежнему наблюдается падение цен, особенно в реальных сделках. Жилье эконом-класса с октября-ноября прошлого года до настоящего момента просело в цене уже на 10-15%. Менее заметно падение цен на жилье комфорт-, бизнес- и премиум-класса. За этот период цены на такие квартиры снизились примерно на 7%.





— Думаю, что в марте тенденция на снижение цен сохранится. Жилье эконом-класса в ближайшее время нащупает свое дно. Цены на квартиры повышенных потребительских качеств будут еще падать и приближаться к ценам на стандартные квартиры, потому что в сегментах комфорт-, бизнес- и премиум-класса сделок, в принципе, нет, — уточняет Павел.





Анатолий Звездин также говорит о том, что в этом году цены на квартиры продолжают снижаться и уже приблизились к той психологической отметке, при которой покупатели готовы рассматривать и приобретать объекты.





— За последнюю неделю на рынке вновь резко выросло предложение квартир. Сложно сказать, с чем это связано. Но, на мой взгляд, в целом на рынке начинает наблюдаться баланс между спросом и предложением. Если не возникнет никаких новых кризисных явлений, то мы уже скоро должны выйти на плато. По крайней мере, такие признаки уже есть, — отмечает Анатолий Звездин.





Эксперт считает, что в марте активность покупателей по сравнению с январем и февралем вырастет, и можно будет ожидать, что количество сделок увеличится до 1000.





— Это приведет к снижению темпов падения цен, — высказывает свою точку зрения эксперт.