+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Австралии вступил в действие закон про оплату новостей

Новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, отметил главный казначей страны.

Парламент Австралии одобрил законопроект, согласно которому цифровые платформы обязаны платить СМИ за их новости. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

По его словам, упомянутый законопроект предложил глава правительства Скотт Моррисон, пишет telegraf.by

«Парламент одобрил <...> обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают, а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров», — указано на сайте главного казначея.

При этом Фрайденберг отметил прогресс, достигнутый американскими компаниями Google и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ.

Как сообщалось, Facebook в Австралии заблокирует возможность просматривать и обмениваться новостями. Как заявил руководитель австралийского филиала компании Уильям Истон, так в соцсети решили ответить на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]