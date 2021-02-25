Торговая сеть «Домашний» закрывает магазины, но пока не сдается





По состоянию на начало этого года согласно данным торгового реестра сеть насчитывала 74 магазина. По информации одного из менеджеров компании сейчас их число сократилось до 50, однако на сайте по-прежнему указано, что их 75.





Официально известно, что в начале февраля компания объявила о сокращении числа магазинов. Были закрыты магазины по следующим адресам:





Брест, ул.Комсомольская, 2





Барановичи, ул.Тельмана, 62





Минск, ул.Сухаревская, 5





Бобруйск, ул.Социалистическая,125





Магазинами этой сети владеет несколько юрлиц: «Альпаро Ритейл», «Бульбачка», «Вабич», «Гамма Ритейл», «Жибуль», «Пантапаллео», «Премьер Маркет», «Семела», «Торгразвитие», а также «Универсам Центральный».





Как следует из данных о приказных производствах информационного ресурса Kartoteka.by, начиная с декабря 2020 года в отношении юридических лиц торговой сети в суд было направлено около 162 заявлений о взыскании задолженности.





Среди кредиторов такие крупные компании, как «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», «Завод Бульбашъ», «Лидское пиво», «Мостра-Групп» и ряд других. Общая сумма долга по этим организациям составляет уже более 3 миллионов рублей.





Как сообщили TUT.BY представители БАТ, сложности с расчетами начались после нового года. Представитель «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» также заявил, что проблемы с расчетами с «Домашними» возникли в январе.





Собеседник, близкий к руководству ритейлера, заверил, что расчеты проводятся в рамках заключенных договоров. «Ситуация рабочая. Идут переговоры. Отдельные кредиторы предпринимают попытки для дестабилизации положения», — сказал источник.



