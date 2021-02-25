



"Требуется новая трёхсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после встречи с К. Симсон. Он представил члену ЕК информацию о том, что белорусской электроэнергией, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП с Беларусью, торгуют на Рижской бирже – таким образом, Литва потребляет белорусскую электроэнергию и платит за нее.





"Это создает угрозу для проекта синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран и препятствует достижению целей "зеленой" энергетики Евросоюза", – отметил Д. Крейвис. Министр призвал ЕК предпринять срочные и эффективные меры для реализации выводов Совета руководителей ЕС по угрозам БелАЭС для ЕС.











