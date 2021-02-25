Стартап с беларусскими корнями Affise привлек 8 млн долларов

Станислав Литвинов и Дмитрий Зотов. Фото: affise.com









Affise – SaaS платформа для перфоманс-маркетинга и аналитики рекламных кампаний, которая предлагает рекламодателям, агентствам и партнерским сетям решения в области трекинга, бизнес-аналитики и автоматизации рекламных кампаний. Компания была основана в 2016 году Станиславом Литвиновым и Дмитрием Зотовым. Сегодня имеет более 1000 клиентов по всему миру. Штаб-квартира и девелопмент-центр находятся в Вильнюсе, административные и support-команды – в Минске.



