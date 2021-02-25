Чиновники объяснили ограничения повышения цен. Легче не стало

«Огурец только начал появляться белорусский. С учетом того, что зима была достаточно холодная определенное время, были существенные затраты на выращивание. В феврале мы видим существенный рост, но ожидаем, что в ближайшее время будет резкий откат назад. В зимнее время у нас самый дорогой томат и огурец, а томата белорусского вообще нет, поэтому мы только импортируем. Соответственно накладывается рост цен мировой, плюс логистика», — пояснил чиновник, пишет telegraf.by













В то же время, Андрей Картун настаивает, что ограничение цен вызвано и потому, что растут цены на мировом рынке.





«Мировые цены на продовольствие — уже рост порядка 9 %, если посмотреть в Российской Федерации. Примерно такой же рост по плодоовощной продукции здесь. Рекорды фактически за несколько лет роста цен, в той же России рост цен приближается под 20 %. На эти вызовы нужно реагировать. С одной стороны, не допускать роста цен, а с другой — нужно обеспечить наличие социально значимых товаров на полках магазинов в регионах», — уверен чиновник в правильности принятого решения.





А министр здравоохранения Дмитрий Пиневич пояснил решение ограничить цены на таблетки желанием, чтобы они не исчезли с полок аптек.





«Мы показываем, что данными препаратами мы обеспечим основные потребности населения по фиксированным ценам. Тем более что это наши медикаменты, они очень востребованы в аптечной сети, это топ аптечной сети. И мы работаем на рынке для того, чтобы рынок оставался насыщенным медикаментами, чтобы некоторый диспаритет цен вне наших границ и у нас исчезал», — туманно заявил глава Минздрава.





Ранее Телеграф сообщил, что многие экономисты не увидели логики в решении правительства. Руководитель Центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук дал оценку постановлению правительства под номером 100, в котором вводится ограничение роста цен на большой список продуктов и лекарств.





«Такое ощущение, что в правительстве сидят и думают, как бы взорвать ситуацию: надо ударить по ИП – раз, надо ударить по ценам, чтобы потребители поняли, что появляется товарный дефицит – два; что бы еще такого сделать, «раскачать ситуацию, чтобы белорусы поняли, что надо бороться до конца?» — иронизирует экономист.







