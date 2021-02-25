Беларусь оказалась в начале рейтинга стран Европы по безработице в пандемию
В рейтинге стран по безработице в период пандемии коронавируса Беларусь оказалась на 4-м месте в Европе. В исследовании учитывался официальный уровень безработицы.
Лидером рейтинга стала Чехия, где уровень безработицы в 4-м квартале 2020 года составил всего 2, 9%.
На второй и третьей позициях оказались, соответственно, Польша с уровнем безработицы в 3,3% и Нидерланды - 4,1%.
Беларусь заняла 4-е место с показателем безработицы таким же как у Нидерландов. Более низкое место в рейтинге, видимо, обусловлено тем, что в Беларуси выше уровень безработицы среди молодежи, пишет thinktanks.by
Замкнула пятерку лидеров Венгрия с показателем безработицы 4,4%.
Аутсайдером рейтинга, занявшим 34-ю позицию, стала Греция. Там уровень безработицы в конце 2020 года составлял 16,7%.
08:21 25/02/2021
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