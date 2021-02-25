Лидером рейтинга стала Чехия, где уровень безработицы в 4-м квартале 2020 года составил всего 2, 9%.





На второй и третьей позициях оказались, соответственно, Польша с уровнем безработицы в 3,3% и Нидерланды - 4,1%.





Беларусь заняла 4-е место с показателем безработицы таким же как у Нидерландов. Более низкое место в рейтинге, видимо, обусловлено тем, что в Беларуси выше уровень безработицы среди молодежи, пишет thinktanks.by





Замкнула пятерку лидеров Венгрия с показателем безработицы 4,4%.





Аутсайдером рейтинга, занявшим 34-ю позицию, стала Греция. Там уровень безработицы в конце 2020 года составлял 16,7%.







