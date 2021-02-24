



Правительство замораживает цены на 62 "социально значимых товара" - цены на хлеб, мясо, молоко, картофель и прочее запрещено менять до конца месяца. А в ближайшие месяцы они могут дорожать только на 0,2% в месяц, пишет ex-press.by.





Власти, похоже, решили убрать с прилавков все основные продукты и помыть полки. Ну, что сказать — идея в потенциале неплоха, пишет директор Белоруского свободного театра Николай Халезин.