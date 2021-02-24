«Белсепт» выпустил токены на полмиллиона долларов
«Белсепт» выпустил токены на криптоплатформе Finstore.by холдинга «Банка БелВЭБ». Объем эмиссии токенов составил 500 тыс. долларов. Срок их обращения — два года. Ставка дохода по активам — 10% годовых.
«Белсепт» является разработчиком, производителем и поставщиком универсальных композиционных дезинфицирующих, стерилизующих и моющих средств, сообщает пресс-служба банка. Деньги предполагается направить на строительство собственного производственно-складского комплекса, пишет reform.by.
18:20 24/02/2021
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