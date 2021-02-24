Средняя зарплата беларусов в январе 2021 года составила 1290 белорусских рублей, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет.





Это 496 долларов по актуальному курсу Нацбанка.





По сравнению с декабрем 2020-го средняя заработная плата уменьшилась почти на 185 рублей: тогда она составляла 1474,6 рубля.





Минимальную заработную плату увеличили в Беларуси с 1 января 2021 года до 400 рублей.