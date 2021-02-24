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"Всем по $500" опять не получается: Белстат подсчитал зарплату белорусов за январь

За месяц она упала на 185 рублей!

Средняя зарплата беларусов в январе 2021 года составила 1290 белорусских рублей, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет. 

Это 496 долларов по актуальному курсу Нацбанка. 

По сравнению с декабрем 2020-го средняя заработная плата уменьшилась почти на 185 рублей: тогда она составляла 1474,6 рубля.

Минимальную заработную плату увеличили в Беларуси с 1 января 2021 года до 400 рублей.
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