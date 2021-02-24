Соответствующее решение «Нафтогаза» как единственного акционера «Укртранснафты» опубликовано на официальном сайте оператора системы магистральных нефтепроводов Украины.





«Дать согласие на принятие Обществом на временное ответственное хранение (без права пользования) арестованного имущества ООО «ПрикарпатЗападтранс», в том числе объектов недвижимости, производственных, технологических и объектов линейной части, из которых состоит технологический комплекс», — говорится в документе.





Согласно ему, вне пределов финансового плана компании также разрешается осуществлять расходы на содержание переданного имущества на общую сумму до 200 миллионов гривен.





«ПрикарпатЗападтранс» до 2016 входила в структуру «Транснефтепродукта» российской «Транснефти». После того, как Украина не смогла отстоять в суде свое право собственности на нефтепровод, компанию «ПрикарпатЗападтранс» выкупило швейцарское юрлицо International Trading Partners AG. Оно принадлежит гражданину Германии Анатолию Шеферу, аффилированному с украинским пророссийским политиком и олигархом Виктором Медведчуком.





На прошлой неделе стало известно, что Украина ввела против него санкции за финансирование терроризма.





О намерении властей Украины национализировать нефтепровод стало известно 11 февраля. 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение вернуть в собственность государства нефтепроводы протяженностью почти полторы тысячи километров, принадлежащие сейчас компании «ПрикарпатЗападтранс».





В 2019 году Антимонопольный комитет Украины разрешил продать 51-процентную долю в уставном капитале «ПрикарпатЗападтранса» беларусскому предприятию «Нефтебитумный завод» (Червень). Этот завод принадлежит известному новополоцкому нефтетрейдеру «Интерсервис», которым до недавнего времени владел Николай Воробей. Нефтепровод был самым ценным активом Воробья



