Девальвация: белорусский рубль снова подешевел ко всем валютам

Курс доллара подрос на 0,0030 BYN до 2,6063 BYN/USD — максимума за 16 дней.





Доллар укрепился уже шестой раз подряд. Его общее укрепление за это время составило 0,0237 BYN, но с начала февраля стоимость американской валюты всё же снизилась на 0,0226 BYN.





урс евро вырос на 0,0061 BYN до 3,1684 BYN/EUR и оказался на максимуме за 21 день (три недели).





Евро дорожает уже четвёртый раз подряд. Его стоимость за это время подскочила на 0,0451 BYN, но евро всё ещё находится ниже уровня начала месяца на 0,0114 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0256 BYN до 3,5310 BYN/100 RUB.





Напомним, что по итогам торгов понедельника сотня российских рублей подешевела до минимума за 19 дней, а сегодня она резко подорожала до максимума почти за полгода (175 дней).





Только российский рубль подорожал к белорусскому с начала февраля. Так, его стоимость выросла на 0,0852 BYN.





Центробанк России

На Мосбирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 23 копейки до 73,7532 RUB/USD. Средневзвешенный курс евро вырос всего на 5 копеек до 89,71 RUB/EUR.