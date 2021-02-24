Семь белорусских ИТ-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира
Семь ИТ-компаний c белорусскими офисами разработки попали в «The 2021 Global Outsourcing 100». Это обновлённый рейтинг 100 лучших аутсорсеров в мире по версии Международной ассоциации профессионалов в области аутсорсинга (IAOP).
В топ-100 лучших аутсорсеров вошли: A1QA, Bell Integrator, Ciklum, IBA Group, Intetics, Itransition, SolbegSoft. Также в сотню попала российская компании Artezio, у которой три центра разработки в Беларуси — в Минске, Могилеве, Витебске. По сравнению с рейтингом, опубликованном год назад, в новом топ-100 не оказалось белорусских компаний iTechArt Group и Qulix.
В рейтинг входят как крупные мировые компании, представленные в категории «Лидеры», так и мелкие, быстрорастущие фирмы с годовым доходом менее 50 миллионов долларов и количеством сотрудников менее 5 тысяч, входящие в категорию «Восходящие звезды».
При составлении рейтинга 2021 года компании оценивались в следующих категориях:
«Customer References» — рекомендации клиентов
«Awards & Certifications» — награды и сертификаты
«Programs for Innovation» — программы инноваций
«Corporate Social Responsibility» — корпоративная социальная ответственность
13:27 24/02/2021
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