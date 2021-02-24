Встреча Путина и Лукашенко завершилась. А где деньги?

Лев Львовский. Специально для Myfin.by эти вопросы осветил старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC)





Что произошло?

Запланированная встреча Лукашенко и Путина, на которой (как сообщалось ранее) стороны должны были обсудить многомиллиардный кредит, не принесла никаких видимых результатов.





В итоге пресс-служба белорусской стороны опубликовала отчет, в котором много общих слов и мало конкретики. Примерно такой же материал выпустила в свет и пресс-служба Кремля. Там также приведены слова двух переговорщиков, беседовавших чрезвычайно долго – 6 часов, но обошедшихся по большей части декларативными заявлениями и констатацией фактов для общественности.





Как следует воспринимать внешнее отсутствие результатов переговоров, длившихся так долго – рассказывает Лев Львовский.





Конспирологические итоги

– Сложно предположить, что такие длительные переговоры завершились ничем – наверняка позже появится какая-то информация. К тому же формально до встречи обе стороны вели себя осторожно и не озвучивали повестку переговоров, и после них не давали официальных пресс-релизов. Предположу, что обсуждались политико-экономические вещи, но нам их сложно угадать.





Но экономических итогов озвучено не было, кроме, разве что, намерений белорусской стороны построить в Гродно еще один завод удобрений. Поэтому пока анализировать результаты могут разве что политологи или конспирологи.

Даже роуминг не отменили

В белорусском варианте отчета в уста Лукашенко вложили слова о 30 дорожных картах (по которым провели ребрендинг, дадут новое имя), и о том, что осталось доработать 6-7. В российском источнике в прямой речи сочинского гостя указано 33 карты: «Все остальные в принципе готовы к подписанию, поэтому план действий есть». Что в этих дорожных картах?





– И Путин и Лукашенко держат народы Беларуси и России в неведении. До сих пор никто внятно не рассказал, – что же в них? Посему есть утечки и спекуляции, а не информация, что не может не удивлять, так как решаются судьбы народов.





Пока я бы не ожидал серьезных подвижек по ним. Хотя бы исходя из того, что в одной из карт – отмена роуминга между двумя странами. Казалось бы, простая вещь, она не влияет ни на какой суверенитет, – люди будут или довольны этим, или им будет без разницы. Но даже такая легкая карта не реализована, и эта мера не введена. Поэтому говорить о каких-то более серьезных картах не приходится.





Вдобавок не очень понятно – кому они нужны? Не похоже, чтобы у России стоял острый вопрос присоединения Беларуси или же укрепления политико-экономических связей с нашей страной – они и так на высоком уровне.





Непохоже, что и Лукашенко стремится отдать часть своей власти и суверенитета Беларуси. Посему звучит это больше как повод для встреч и постоянных обсуждений.









Подушку безопасности проели

Главное, чего ждали от встречи – информации о договоренностях по новому кредиту. Но ни тот ни другой переговорщик этой темы при журналистах даже не касались. Это плюс или минус для белорусских властей?





– Мне кажется, что скорее это позитивные новости. Понятно, что если бы деньги дали, то Лукашенко об этом всем рассказал бы. Но раз и он, и Путин внешне не выказали никакой неудовлетворенности по итогам длительной встречи, то возможно что переговоры прошли удачно.





Единственная информация, которая прозвучала о кредите – это любопытная ремарка Владимира Путина: «Александр Григорьевич, Вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это далеко не главное. Главное – это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики».





Не значит ли это, что перспектива выделения трехмиллиардного кредита туманна?





– Похоже на то. Но все равно непонятно – эти слова можно трактовать и так и эдак, – думаю, мы узнаем об этом в ближайшие месяцы.





А если за это время случится еще один набег на банки?





– Тогда придется бежать и слезно просить у России денег. Даст или не даст она их – сложно сказать.





Потому что почти всю ликвидную часть ЗВР мы спустили в прошлом году, и денег на выплату госдолга, в случае выноса еще одного миллиарда долларов из банков, не хватит.





– Придется в срочном порядке золото на доллары менять. Ибо у Нацбанка не будет возможности поддерживать белорусский рубль – подушку безопасности проели.