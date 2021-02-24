



На фоне негативных новостей выделилось известие о подскочившем ВВП. Как этот и другие факторы (повышение налогов, рост цен, резкое сокращение числа работников, рост убытков промышленных госпредприятий, серия громких уголовных дел, преследование журналистов) влияют на настроения белорусов в части выноса рублевых и валютных вкладов, перевода рублей в доллары?





С этими вопросами Myfin.by обратился к руководителю научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительному директору аналитического центра «Стратегия» Ярославу Романчуку.





На проедание

– Я думаю, что в 2021 году вынос денег из банков продолжится. Не только потому, что доверие к ним с каждым месяцем падает, но и потому, что текущих доходов большинству белорусов не будет хватать для того, что поддерживать привычные модели потребления.





Власти невозможно будет обеспечить такой же рост зарплаты – не только реальной, но даже номинальной, – доходов, которые почти на 5% выросли несмотря на то, что производительность труда падает! Даже в январе шло падение производительности – на фоне роста валовых показателей.





Мы видим, что промышленность выросла на 8%, а производительность труда упала – возникает вопрос – за счет каких ресурсов этот банкет?!





Меня особенно взбудоражила цифра, которая впервые за долгое время стала доступна в статистике Белстата: «убытки/прибыль от финансово-инвестиционной деятельности предприятий». Так вот: после 220 миллионов убытков по итогам 2019-го, в 2020-м они составили почти 8,9 миллиарда рублей – рост в 40 раз!





Помимо негативных тенденций, которые экономисты отчетливо видят в госсекторе и госбанках, безусловно вызывает очень сильную тревогу отток предпринимательского и человеческого капитала.





– Он усиливается – статистика соседних стран – Латвии, Литвы, Украины Польши указывает на то, что десятки тысяч белорусов уже выбрали другие страны для работы и самореализации, а если будут приняты решения, которые озвучил КГК, будет еще хуже, без сомнения.





Это нанесет еще один мощный удар по экономике – подтолкнет к отъезду прежде всего тех, кто создает добавленную стоимость, благодаря кому и развивается страна.





Искусственный рост

Январский ВВП резко увеличился. Хотя пандемия в начале 2020-го Беларусь еще не накрыла и политического кризиса и правового дефолта, еще сильнее ударившего по экономике страны, не было. За счет чего это произошло? И может ли это повлиять на настроения людей?





– Все просто – рост связан с низкой базой, – год назад из-за неподписания соглашения с Россией резко сократились поставки нефти из РФ и обвалилась нефтепереработка. Второй фактор – жилищное строительство с господдержкой. В январе оно выросло на 38% – невиданный, космический взлет, но объяснимый вполне приземленными причинами – статистическими хитростями. Просто отсрочили задокументированный ввод этих домов и перенесли его с декабря на январь.





Это искусственный рост, связанный с манипуляциями и конъюнктурой, и при ближайшем рассмотрении все предельно ясно: никакого устойчивого роста нет и быть не может. Сезонные всплески уйдут, и мы останемся у разбитого корыта – в минусах.





Эта статистика не сможет переломить настроения и намерения белорусских вкладчиков.





Миллиард в этом году могут вынести

До какого уровня может упасть объем валютных вкладов?





– Люди не доверяют ни системе, ни банкам, ни правительству, поэтому вынос денег из банков естественно ускорится. Но так как белорусы люди неторопливые, скажем так, предпочитают дожидаться срока возврата вкладов, и лишь потом забирать их, то процесс будет растянутым во времени. Те, что хотели забрать деньги, уже сделали – было 7,5 миллиардов долларов, стало 5,8.





Какая-то часть населения ждет окончания срока безотзывных депозитов, а многие перевели рубли в валюту во время скачка курса в марте-апреле, и думаю, что большая часть из них заберут деньги.





Я не вижу сценариев, при которых рублевые и валютные депозиты увеличивались бы.





Когда белорус не верит никому – ни власти, ни банкам, когда в стране правовой дефолт, к тому же нет предсказуемости с доходами, ему хочется держать заначку при себе.





Я думаю, что к концу года мы можем наблюдать ситуацию, когда объем валютных вкладов упадет ниже отметки в 5 миллиардов долларов.





То есть миллиард в этом году могут вынести. Причем причиной выноса вкладов будет не только недоверие к банковской системе, но и падение доходов и желание переехать из страны навсегда.