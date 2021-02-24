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Raiffeisen опроверг слухи о продаже Приорбанка

Австрийский Raiffeisen Bank International опроверг слухи о намерении продать Приорбанк и возможные переговоры по этому поводу.


«RBI не проводит переговоров относительно продажи дочернего банка в Беларуси, а также не предоставляет полномочия третьей стороне на подобные действия», - говорится в сообщении на сайте Приорбанка.

Raiffeisen признает наличие проблем в Беларуси, но утверждает, что его удовлетворяют финансовые результаты Приорбанка в 2020 году.

«Несмотря на некоторые ограничения, финансовые результаты Приорбанка остаются на высоком уровне, а белорусский рынок по-прежнему обеспечивает значительную прибыль и сохраняет потенциал для дальнейшего роста», - сказано в сообщении.
АФН
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