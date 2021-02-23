Беларусь будет поставлять вооружение в Саудовскую Аравию

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Беларусь подписала меморандум о взаимопонимании в области военной промышленности с Саудовской Аравией, сообщило агентство новостей SPA, передает Sputnik.





Соглашение было заключено 22 февраля во время выставки в Абу-Даби IDEX-2021. Документ подписали глава Главного управления военной промышленности Саудовской Аравии Ахмед аль-Охали и председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.





Как отметило агентство, "меморандум о взаимопонимании является продолжением сотрудничества между двумя странами в сферах обороны и безопасности". Иных подробностей пока не сообщается.





Выставка вооружений IDEX-2021





Международная выставка вооружений IDEX-2021 проходит в настоящий момент в столице ОАЭ, несмотря на пандемию коронавируса. В прошлом году ее перенесли по этой причине. За два дня выставки подписано 30 контрактов с местными и зарубежными компаниями. Участниками IDEX-2021 стали более 900 компаний из разных стран мира.





Как сообщалось ранее, Беларусь планирует представить на выставке более 150 образцов продукции военного назначения. Среди участников представлено девять белорусский компаний. В частности, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) продемонстрирует новый легкобронированный автомобиль (ЛБА) MZKT-490101, специально созданный в интересах зарубежных заказчиков.





IDEX - единственная на Ближнем Востоке и в Северной Африке и одна из крупнейших в мире выставок, на которой демонстрируются новейшие технологии в наземном, морском и воздушном секторах обороны.



