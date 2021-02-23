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Беларусбанк "простил" долги 5 сельхозпредприятиям. Цена вопроса - $7 млн

Сельхозпредприятия-должники освобождены от уплаты долгов по кредитам, общая сумма - примерно $7 миллионов по актуальному курсу

Это предусмотрено постановлением от 19 февраля 2021 года №98, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу представители государства в ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" будут выступать за освобождение ЗАО "АСБ-Агро Новатор", коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия "Экспериментальная база "Тулово", ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов", сельскохозяйственных УП "Липовцы" и "Ловжанское" от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам.

В общей сложности будут прощены долги на Br17,857 млн, в том числе Br12,579 млн основного долга, Br3,323 млн процентов, Br1,939 млн пеней и Br15,318 тыс. нотариального штрафа.

"АСБ-Агро Новатор" будет освобождено от обязательств по уплате Br14,912 млн, экспериментальная база "Тулово" - почти Br106,8 тыс., Оршанский комбинат хлебопродуктов - Br2,449 млн, "Липовцы" - Br17,404 тыс. и "Ложанское" - почти Br371 тыс.
Источник: belta.by
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