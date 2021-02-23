Это предусмотрено постановлением от 19 февраля 2021 года №98, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.





Согласно документу представители государства в ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" будут выступать за освобождение ЗАО "АСБ-Агро Новатор", коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия "Экспериментальная база "Тулово", ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов", сельскохозяйственных УП "Липовцы" и "Ловжанское" от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам.





В общей сложности будут прощены долги на Br17,857 млн, в том числе Br12,579 млн основного долга, Br3,323 млн процентов, Br1,939 млн пеней и Br15,318 тыс. нотариального штрафа.





"АСБ-Агро Новатор" будет освобождено от обязательств по уплате Br14,912 млн, экспериментальная база "Тулово" - почти Br106,8 тыс., Оршанский комбинат хлебопродуктов - Br2,449 млн, "Липовцы" - Br17,404 тыс. и "Ложанское" - почти Br371 тыс.