По информации пресс-центра городской инспекции МНС, данными организациями уплачено в бюджет 395,2 млн бел руб.





Согласно информации ИМНС, по итогам января 2021 г десятка крупнейших налогоплательщиков изменилась по сравнению с итоговым списком 2020 г. Так, вместо РУП «Минскэнерго» и ОАО «АСБ Беларусбанк» в список вошли ЗАО «Патио» и ЗАО «Новая нефтяная компания».





Если «Патио» периодически попадало в десятку крупнейших налогоплательщиков города (по итогам января 2020 г, по итогам I квартала 2020 г), то «Новая нефтяная компания» появилась в этом списке впервые.





Также в рейтинг плательщиков Минска, обеспечивших наибольшие суммы поступлений в январе 2021 г вошли





ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,

ООО «Табак-инвест»,

СООО «Мобильные ТелеСистемы»,

ИП «Славнефтехим» ЗАО,

ЗАО «Минский завод виноградных вин»,

ЗАО «Белорусская нефтяная компания»,

унитарное предприятие «А1»,

ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп».





Как сообщалось ранее, всего за январь 2021 г город Минск собрал более 1,5 млрд бел руб платежей, контролируемых налоговыми органами.