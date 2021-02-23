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Госы выбывают: в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска произошли изменения

Четверть доходов консолидированного бюджета Минска за январь 2020 г сформировано десятью крупными налогоплательщиками.

По информации пресс-центра городской инспекции МНС, данными организациями уплачено в бюджет 395,2 млн бел руб.

Согласно информации ИМНС, по итогам января 2021 г десятка крупнейших налогоплательщиков изменилась по сравнению с итоговым списком 2020 г. Так, вместо РУП «Минскэнерго» и ОАО «АСБ Беларусбанк» в список вошли ЗАО «Патио» и ЗАО «Новая нефтяная компания». 

Если «Патио» периодически попадало в десятку крупнейших налогоплательщиков города (по итогам января 2020 г, по итогам I квартала 2020 г), то «Новая нефтяная компания» появилась в этом списке впервые.

Также в рейтинг плательщиков Минска, обеспечивших наибольшие суммы поступлений в январе 2021 г вошли 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
ООО «Табак-инвест», 
СООО «Мобильные ТелеСистемы», 
ИП «Славнефтехим» ЗАО, 
ЗАО «Минский завод виноградных вин», 
ЗАО «Белорусская нефтяная компания», 
унитарное предприятие «А1», 
ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп».

Как сообщалось ранее, всего за январь 2021 г город Минск собрал более 1,5 млрд бел руб платежей, контролируемых налоговыми органами.
Источник: primepress.by
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