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"Для спокойствия клиентов". Известная ИТ-компания перенесла штаб-квартиру в Киев

На сайте компании Andersen в качестве головного офиса указан киевский (раньше таковым считался офис в Минске), а также открыты вакансии для разработчиков в Кракове.

На это обратил внимание ресурс dev.by. В Andersen прокомментировали ситуацию. 

«Штаб-квартира для нас — это достаточно формальное понятие. Внутри компании мы считаем, что офисы равноправны. Киев указали больше для спокойствия клиентов.

В Кракове офис разработки появился пару месяцев назад, но пока совсем небольшой — арендуем коворкинг. Пока что там работают только местные ребята, но в перспективе будут релокейты из других наших офисов», — сообщили dev.by в компании.  

По словам представителей Andersen, формальный перенос штаб-квартиры из Минска в Киев произошёл около трёх месяцев назад. В Беларуси в Andersen работает более 500 сотрудников. 

За последние полгода минимум 15 белорусских ИТ-компаний открыли офисы в Украине, Польше и Литве. Среди них EPAM, Wargaming, Flo, Godel Technologies. 
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