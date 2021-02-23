На это обратил внимание ресурс dev.by. В Andersen прокомментировали ситуацию.





«Штаб-квартира для нас — это достаточно формальное понятие. Внутри компании мы считаем, что офисы равноправны. Киев указали больше для спокойствия клиентов.





В Кракове офис разработки появился пару месяцев назад, но пока совсем небольшой — арендуем коворкинг. Пока что там работают только местные ребята, но в перспективе будут релокейты из других наших офисов», — сообщили dev.by в компании.





По словам представителей Andersen, формальный перенос штаб-квартиры из Минска в Киев произошёл около трёх месяцев назад. В Беларуси в Andersen работает более 500 сотрудников.





За последние полгода минимум 15 белорусских ИТ-компаний открыли офисы в Украине, Польше и Литве. Среди них EPAM, Wargaming, Flo, Godel Technologies.