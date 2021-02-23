"Для спокойствия клиентов". Известная ИТ-компания перенесла штаб-квартиру в Киев
На сайте компании Andersen в качестве головного офиса указан киевский (раньше таковым считался офис в Минске), а также открыты вакансии для разработчиков в Кракове.
На это обратил внимание ресурс dev.by. В Andersen прокомментировали ситуацию.
«Штаб-квартира для нас — это достаточно формальное понятие. Внутри компании мы считаем, что офисы равноправны. Киев указали больше для спокойствия клиентов.
В Кракове офис разработки появился пару месяцев назад, но пока совсем небольшой — арендуем коворкинг. Пока что там работают только местные ребята, но в перспективе будут релокейты из других наших офисов», — сообщили dev.by в компании.
По словам представителей Andersen, формальный перенос штаб-квартиры из Минска в Киев произошёл около трёх месяцев назад. В Беларуси в Andersen работает более 500 сотрудников.
За последние полгода минимум 15 белорусских ИТ-компаний открыли офисы в Украине, Польше и Литве. Среди них EPAM, Wargaming, Flo, Godel Technologies.
14:32 23/02/2021
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