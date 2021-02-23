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Как и следовало ожидать: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам

Доллар вырос уже пятый раз подряд на торгах 23 февраля


Торги на БВФБ завершились со значительным опозданием. Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам.

Стоимость корзины валют подскочила на 0,45%, столько же получилось и с начала февраля.

Курс доллара подрос ещё на 0,0043 BYN до 2,6006 BYN/USD. 

Американец уже пятый раз подряд дорожает и поднимается до максимума за 15 дней. Объём торгов долларом за последние шесть торговых сессий находится существенно ниже среднего уровня за месяц.

Курс евро вырос на 0,0141 BYN до 3,1623 BYN/EUR. Евро подорожал уже третий раз подряд и оказался на максимуме за 19 дней.

Курс российского рубля подскочил на 0,0199 BYN до 3,5054 BYN/100 RUB, покинув минимум за 19 дней.

Центробанк России

Сегодня  в России выходной праздничный день — 23 февраля. МосБиржа не работает, а вчера работала.

Во время вчерашних торгов курс доллара поднимался выше уровня 75,00 российских рублей, но не удержался там и к концу торгов опустился до 74,31 российских рублей.

Евро вчера вплотную подбирался к уровню 91,00 RUB/EUR, но не смог его преодолеть. К закрытию торгов стоимость евро упала до 90,35 российских рублей.

Крипторынок VS Россия
Курс биткоина вчера поднимался выше отметки 58 тысяч долларов за 1 BTC, но потом обвалился до 50 тысяч USD.

Суммарная капитализация всех криптовалют, по данным Coimarketcap, достигла 1,654 трлн долларов. Это больше, чем ВВП России, который МВФ на конец 2020 года оценивает в 1,4 трлн долларов.

Довольно интересное событие. Получается, что последовательности ноликов и единичек, записанные в базы данных на компьютерах инвесторы оценивают выше, чем весь российский ВВП с нефтью и газом.
Источник: select.by
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