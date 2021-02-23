"Резервации со шлагбаумами на въезде на территорию ветхих домов"

"Купить ветхий, заброшенный дом в белорусской деревне за $11? Это quest для тех, кто верит в бесплатный сыр.





Звучит заманчиво. Для тех, кто рисует себе романтику деревни: чистый воздух, богатство природы, наслаждение тишиной, отсутствие городской суеты. Кто купит для семейного отдыха на выходные, кто для переезда, кто для встреч друзей.

Эту идиллическую картинку следует дополнить штрихами реализма.





Первое – стабильность законодательства, необратимость сделки, сохранение прав частной собственности на приобретённый домик. Тут есть вопросы. Сегодня дали право купить недвижимость и землю – завтра забрали. Лукашенко – хозяин-барин.





Не прошло и 20 лет, как он поменял правила работы ПВТ. А ведь обещал до 2049 года. В Беларуси обнулено право. Поэтому покупать землю, недвижимость для создания семейного гнезда очень рискованно. Разве что для одноразового/временного тусача. Купить 10 бутылок пива, две бутылки коньяка, колбасы и дом по цене хорошего прошутто.

Второе – налоги. Да, сегодня местные власти не склонны душить вас налогами на землю и недвижимость, а вот если вы ветхий дом превратите в добротную усадьбу, с банькой, беседкой, сеновалом и прудом с рыбками? Тут налоги могут увеличиться в разы.

Третье – инфраструктура. Людям нужна вода, электричество, туалет и газ. Неважно, какой ветхости жильё, но нам нужна качественная связь и интернет. Обеспечение всем этим в заброшенной деревне или селе – квест под силу единицам.





На этом этапе люди убеждаются, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Добро пожаловать в царство бюрократии, регуляторных баронов и всесильных монополистов. Если вам не хватает драйва от общения с ними тогда идея купить деревенскую рухлядь за $11 придётся вам по вкусу.

Четвёртое – свободная интерпретация определения «ветхий» и подарок для сельских начальников/помещиков. Что продавать и кому будут решать местные начальники. Захотят записать приличный дом с хорошей землёй в ветхое – запишут.





В результате могут появиться целые деревни в собственности сельских/региональных начальников. Что им стоит выкупить даже 50 домов? А кто будет сопротивляться, того можно убедить уехать. Вот так могут появиться резервации. Для особого вида туризма. Со шлагбаумами на въезде на территорию ветхих домов.

Ветхие дома, брошенные деревни, закрытые предприятия в регионах – это следствие сверхцентрализации. Минск разбухает до 2,5 миллионов человек, а вся остальная страна за редким исключением отдельных городов превращается в ветошь.





Здесь нет работы. Здесь только иногда до закона. Здесь барство и феодализм местных номенклатурно-силовых начальников. Здесь нет образования для детей и медицинской помощи для пожилых. Потому что люди здесь – не хозяева родной земли, а временщики. Старики умирают. Молодёжь уезжает. Деревни, городки пустеют, зарастают травой.





Вот такая экологическая притча про Беларусь.



