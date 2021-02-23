По-видимому, сказалась довольно высокая доходность краткосрочных рублевых депозитов (на уровне около 1,5% в месяц) при стабильном курсе доллара, который хотя и довольно серьезно колеблется в течение месяца, но за рамки определенного диапазона не выходит.





В январе 2020 года срочные депозиты физических лиц выросли на 133,7 млн. рублей, то есть примерно в 2 раза больше, чем в январе этого года. Таким образом, ситуация с депозитами постепенно выправляется, хотя еще остается хуже, чем год назад.





Переводные рублевые депозиты физических лиц, то есть, главным образом, средства на банковских карточках, в январе выросли на 55,2 млн. рублей — до 2 900,8 млн. рублей. Но данный показатель увеличивался уже в декабре прошлого года.





Юридические лица в январе активно снимали средства с банковских счетов, по-видимому, в связи с уплатой налогов по итогам года. Их срочные депозиты сократились на 255,4 млн. рублей и составили на 1 февраля 4 392,8 млн. рублей. В то же время, переводные вклады снизились на 289,2 млн. рублей — до 3 024,5 млн. рублей.





В январе снизилась также и величина наличных денег в обороте: на 17,4 млн. рублей — до 4 106,6 млн. рублей.





Стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в январе увеличилась на 164,8 млн. рублей и достигла 1 516,9 млн. рублей.





Прирост вкладов физических лиц в январе оказался намного ниже сокращения депозитов предприятий, поэтому рублевая денежная масса (М2*), в которую входят все указанные выше статьи пассивов банков, снизилась в январе по сравнению с декабрем на 275,3 млн. рублей — до 20 540,9 млн. рублей.





Однако рублевый эквивалент валютных депозитов в январе увеличился в большей степени, поэтому в целом широкая денежная масса (М3), включающая рублевую и валютную части, увеличилась за месяц на 34,1 млн. рублей, достигнув 50 834,8 млн. рублей.





В январе 2020 года ситуация была совершенно другой: тогда М3 сократилась на 1,2 млрд. рублей, что было вызвано обвалом величины рублевой денежной массы на 1,1 млрд. рублей.