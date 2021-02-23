+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо

Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с 23 февраля увеличились на 1 копейку, сообшает пресс-служба концерна "Белнефтехим".


В пресс-службе называют это "ценовой стратегией по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты" с учётом роста мировых котировок нефти. 

В честь Дня защитников Отечества 1 литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 74 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 6 копеек, дизельное топливо — 1 рубль 84 копейки.

С начала года топливо дорожает уже в четвёртый раз. Предыдущее повышение цен было 16 февраля — неделю назад. Каждый раз цены увеличиваются на 1 копейку.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]