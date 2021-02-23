dev.by поинтересовался у ИТ-компаний, сколько же сотрудников релоцировалось за последние полгода, почему и помогала ли компания с переездом. Многие компании отказались рассказывать про релокейт и количество уехавших специалистов. Кто-то ответил, что не хочет, публичного упоминания компании в связи с релокейтом. Одна из компаний сообщила, что не хочет светить информацию о релокантах, боясь излишнего внимания органов. Но часть ИТ-компаний все же поделилась информацией.





Godel Technologies

— Большинство наших сотрудников, как и прежде, работают в Беларуси. В определённый момент у наших сотрудников появился запрос на релокацию. Переехали менее 15% наших белорусских коллег. Некоторые наши ребята, которые релоцировались, хотят жить во всю мощь.





Мы изучили условия предоставления вида на жительство для наших сотрудников, соотнесли требования законодательств соседних стран. Наиболее приемлемым для нас вариантом оказалась Литва. В нашей группе компаний уже несколько лет работает юридическое лицо в этой стране, и это ускорило решение многих вопросов. Также у нас есть возможность релоцировать сотрудников в Россию.





Что касается помощи при релокейте, то компания организует получение вида на жительство в Литве для сотрудника и его семьи, трудоустраивает его, а также полностью покрывает увеличенное налоговое бремя.





Иностранная ИТ-компания с офисами в Беларуси

— Из Минска идёт постоянная ревокация, в среднем уезжает 4-5 человек в месяц. В основном в Польшу и Литву, но в Польшу — больше. Статистики за полгода года нет, потому что сотрудники не покидают компанию. Некоторые из-за того, что работают дистанционно, могут какое-то время не заявлять, что покинули страну.





Причины для релокейта у всех разные. Кто-то давно планировал уехать в другую страну и воспользовался возможностью, которую предоставили другие страны. Для кого-то мотивирующим фактором стала ситуация в Беларуси.





Но компания не участвует в этом процессе. Для этого должны быть открыты офисы в указанных странах. Однако, поддержка со стороны компании существует. В частности, даже будучи за границей сотрудники могут продолжать работать на своих позициях и дальше. При этом они могут изменить формат сотрудничества в части своего оформления. Компания старается идти навстречу таким инициативам. Но это не программа поддержки, а программа лояльности к сотрудникам, которые в силу разных причин решили поменять место жительства.





Gismart

— За последние полгода из Минска релоцировались коло 35 человек. В основном в наш киевский офис, который открылся в начале 2020 года. У нас работает внутренняя программа релокации для сотрудников, они могут релоцироваться из Минска в Киев, и наоборот. На данный момент в минском офисе работает 280 человек, в киевском — 75.





В программу релокации входит покрытие транспортных расходов, выделение подъёмных, а также организационная и юридическая поддержка.





Несколько человек переехали в другие страны (преимущественно Литва и Польша) самостоятельно. Из-за коронавируса сотрудники могут работать удалённо, вот кто-то и выезжает.





VRP Consulting, HR-директор Павел Скурат

— Релокация в нашей компании не имеет массового характера, и эта тенденция не меняется на протяжении нескольких лет. За последние полгода релоцировались два сотрудника — в Россию и Украину. В основном по личным (семейным) причинам. Шаблонных «релокационных пакетов» у нас нет. При необходимости мы обсуждаем эти моменты с сотрудниками в индивидуальном порядке. Мы всегда рекомендуем ребятам попробовать временный переезд, так как есть существенная разница жить в роли туриста и быть иммигрантом в одной и той же стране.





TangoMe

— Из Минска за 8 месяцев, что компания работает в Беларуси, уехало пять человек: три в Киев и два в Санкт-Петербург. Также в компании практикуются бизнестрипы по 2-4 недели длительностью целых отделов друг к другу для обмена знаниями (США/Питер/Минск/Киев).





У компании филиалы в разных городах: Минск, Киев, Санкт-Петербург, Лимасол, Тель-Авив. У сотрудников всегда была возможность выбрать для работы любую из наших локаций. Зачастую выбирают смену климата в пользу более мягкого или переезд в новый город и смену обстановки. Иногда это связано с тем, что в регионе не хватает узкопрофильных специалистов требуемого уровня квалификации.





Компания оказывает полное сопровождение сотрудникам, начиная от визовой поддержки, авиабилетов, заканчивая арендой жилья (покрывает основную часть расходов на период действия контракта). Также, независимо от локации сотрудника, оформляет страхование жизни и здоровья сотрудника.





Крупная аутсорсинговая компания

— К сожалению, сейчас мы не готовы публиковать информацию по сотрудникам, которым мы организуем переезд. Боимся внимания органов, сами понимаете.