Беларусь совершила скачок в Глобальном индексе инноваций
Беларусь поднялась сразу на восемь строчек в Глобальном индексе инноваций. Она заняла 64-е место в рейтинге. Всего в списке рассматривалось 131 государство.
В 2020 году Беларусь была на 72-й позиции индекса, а в 2018-м — на 86-й, пишет thinktanks.by
Рейтинг составляется исходя из оценки показателей располагаемых ресурсов и условий для проведения инноваций, а также достигнутых практических результатов осуществления инноваций.
Лидеры рейтинга — Швейцария, Швеция и США. Среди постсоветских стран наилучший результат у Эстонии (25-е место), Латвии (36-е) и Литвы (40-е). Украина заняла 45-ю строчку, Россия — 47-ю, Молдова — 59-ю, Армения — 61-ю, Грузия — 63-ю, Казахстан — 77-ю, Узбекистан — 93-ю, Кыргызстан — 94-ю. Замыкают рейтинг Мьянма, Гвинея и Йемен.
09:23 23/02/2021
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