Согласно данным статистики за январь-сентябрь 2020 года, 24% ВВП было потрачено на социальные нужды, среди них на пенсии – 9,4% от ВВП, образование – 5,3%, здравоохранение – 4,7%, детские пособия – 2,4% и др., пишет Ежедневник





Основная социальная поддержка в Беларуси идет через пенсии и детские пособия, отметила академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова на открытом семинаре, посвященном теме социальной политики действующей белорусской власти.





При этом, несмотря на то, что Беларусь позиционирует себя как страна социальная, у нас крайне низкие и плохо доступные пособие по безработице и пособие по бедности.





Существует несколько способов менее формальной социальной поддержки – это субсидии на коммуналку, на транспорт, льготы по НДС.





Важной частью социальной поддержки в прошлом экономист назвала занятость на госпредприятиях. Сейчас ситуация поменялась.

На рынке труда рост неравенства

Комментируя ситуацию на белорусском рынке труда, эксперт отметила низкую безработицу. При этом, подчеркнула она, у нас почти не защищены права работников, большинство населения работает по контрактной системе, и контракты заключаются на один год.





Катерина Борнукова обратила внимание на еще один интересный тренд на рынке труда – это рост неравенства. Причем неравенство растет во всех измерениях: между отраслями, областями и между гендерами. Это связано в том числе и с тем, что госпредприятия сегодня играют не такую большую роль в занятости, как это было когда-то.





Экономист назвала цифры: с 2012 года занятость на коммерческих госпредприятиях сократилась с 37% до 29%, а на частных предприятиях выросла с 42 до 48%.





«Почему это важный тренд? Потому что раньше занятость на госпредприятиях была важной частью системы соцзащиты, сейчас же роль этого механизма серьезно падает. Коммерческие госпредприятия в последний кризис 2015-2016 годов не смогли выполнить роль такого буфера для занятости, а наоборот, увольняли людей и урезали им зарплаты», – рассказала она.





«К существующим проблемам на рынке труда, видимо, еще добавится и волна эмиграции», – добавила Борнукова.

Что сегодня обсуждает правительство?

В правительстве в настоящее время обсуждают урезание льгот по НДС, рассказала экономист. Льготы по НДС составляют до 5% ВВП, и это очень существенно для Минфина сегодня.





«По пенсионной реформе обсуждается накопительная система по схеме: 3% платит работник, 3% за него вносит работодатель, но в добровольном режиме. Правда, пока непонятно, как это будет работать. Кроме этого, обсуждается и сокращение декретного отпуска», – отметила эксперт.





Как считает Катерина Борнукова, в стране рано или поздно придется пойти на ряд мер в социальной политике, хотя они и не очень популярны.





В первую очередь, речь идет о пенсионной реформе, так как большой проблемой на сегодня является стремительно стареющее население.





«Необходимо реформирование пенсионной системы, потому что наш ФСЗН в дефиците. А накопительная система не сразу даст результат, поэтому придется поднимать пенсионный возраст и дальше. По нашим расчетам, сбалансированным в долгосрочном периоде пенсионный фонд может быть при схеме 65/65», – отметила эксперт.





«Что касаемо пособий, в 2012 году они резко взлетели, но рождаемость не выросла. То есть детские пособия перестали играть роль стимулирования рождаемости и, возможно, надо сменить парадигму. Например, предложить женщинам и мужчинам совмещать деторождение с работой и развивать сеть садов вместо того, чтобы предоставлять такие огромные декретные отпуска», – рассказала экономист.





Большой проблемой Борнукова считает отсутствие достойных и доступных пособия по безработице и пособия по бедности, которые бы автоматически предоставляли людям в кризис какую-то поддержку.





По мнению эксперта BEROC, без реформ в сфере социальной политике скорее всего не обойтись: население страны стареет, а госпредприятия не могут выполнять функцию работодателя в последней инстанции.





«Поэтому и нужны автоматические стабилизаторы, чтобы предупредить социальный кризис при экономическом», – заключила Катерина Борнукова.







