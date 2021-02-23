+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Tesla за месяц заработала на биткоинах больше, чем от продажи авто за год

Доход от криптовалюты составил более миллиарда долларов

Компания Tesla, купившая в январе 2021 года в рамках новой инвестиционной политики биткоины на $1,5 миллиарда, к сегодняшнему дню заработала на них $1,08 млрд долларов, пишет focus.ua
 
Напомним, производитель электромобилей вложил $1,5 млрд в биткоины, указав, что в ближайшем будущем планирует начать принимать криптовалюту в качестве формы оплаты за свою продукцию.
Из информации, размещенной на ресурсе Bitcointreasuries, следует, что вложенные в 48000 биткоинов средства компании к 19 февраля выросли до $2,58 млрд.
У Tesla – второе место по количеству биткоинов в портфеле, на первом – MicroStrategy Inc., вложившая финансы в 71079 биткоинов.

В свою очередь, The Times сообщает, что за прошлый год продажи автомобилей принесли компании Tesla $721 млн. То есть, биткоины приносят компании больше средств, чем основной бизнес.

Ранее мы сообщали, что в течение 2020 года акции Tesla выросли в цене в более чем 8 раз, затем вошли в состав индекса S&P 500 и подверглись расщеплению для обеспечения доступности инвесторам с небольшим бюджетом. Их текущий курс составляет около $730 за акцию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]