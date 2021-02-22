







Александр Шакутин. Фото Сергея Гудилина





Хотя пока что санкции против юридических лиц, подконтрольных Александру Шакутину, не вводились, западные компании очень часто прекращают сотрудничество с компаниями токсичных владельцев. И вопрос не только в репутационных и политических рисках, пишет НН.





Если против компаний подсанкционного бизнесмена все же введут ограничения, то невозможность выполнения контрактов по этой причине повлечет крупные штрафы. Поэтому западные компании страхуются.





И хотя Шакутин в общении с прессой продолжает настаивать на «нечувствительности санкций», уже известны конкретные примеры отказа от сотрудничества.





Такая информация, например, поступила с завода «Амкодора» в Молодечно.





«Есть проблемы с комплектующими из Европы. В Молодечно уже точно нет поставок с завода финской компании Kesla, — рассказали работники завода. — Их детали требуются для поставляемых в Карелию кабин лесопромышленного комплекса.





Некоторый запас комплектующих остается, и завод работает с ними, но они скоро закончатся и возникнет проблема: либо искать альтернативных поставщиков больших и сложных узлов — а это непросто, — или переориентироваться на производство чего-то другого».





Также в редакцию попало англоязычное письмо «коллектива работников холдинга «Амкодор» европейским партнерам компании.





В нем констатируются:





— ограничение работы холдинга на территории ЕС и невозможность всех финансовых операций;





— ограничение закупок инструментов и комплектующих.













В разговоре с корреспондентом «Нашей Нивы» на вопросы о европейских поставках Александр Шакутин отвечал взаимоисключениями.





«Ни с чем нет проблем, в Молодечно нет никаких проблем, — сказал он, но сразу же уточнил: — С европейцами проблемы есть, но это те проблемы, которые заставляют нас быстрее создавать собственные комплектующие и не обращать внимания на Запад».





Вместе с тем Шакутин обрушился в адрес тех, кто инициирует санкции.





«Те, кто вводит санкции, преступники! Люди без чести и совести, ведут преступную деятельность в отношении белорусского народа: люди недополучают деньги, бюджет — тоже, пенсии недофинансируются. Они аморальные, и это пахнет не демократией, а экстремизмом», — возмутился Шакутин.

Легендарный снимок: в гости к теще Александра Лукашенко приехали Сергей Тетерин, певица Алена Ланская, телеведущая Полина Шуба и Александр Шакутин





Мы также спросили его о судьбе сервисных центров Амкодора в Евросоюзе, где обслуживается техника предприятия. По нашей информации, их всего восемь. Но чтобы деятельность этих сервисных центров была высокорентабельной, требуется массовая закупка белорусской техники европейскими фермерами. Если центры закроются, ремонтироваться не будет как, логика в приобретении техники «Амкодора» потеряется.





«Ну там же западные рабочие работают. Если закроют центры, то они пойдут на улицу. А те, кто купил технику, будет с ней простаивать», — ответил Шакутин, не конкретизировав, какая конкретно сейчас ситуация с сервисными центрами, все ли они работают в настоящее время.





Шакутин утверждает, что упали в цене акции тех партнеров, которые перестали с ним работать.





«Мы мало зависим от Запада, их доля комплектующих от 5% до 7%. Надо — начнем делать сами, я проблем не вижу», — уверяет Шакутин.





О том, что «проблем нет» бизнесмен повторил с десяток раз в течение пяти минут. Хотя еще в докризисном 2019-м, по данным аудита холдинга, требовались масштабные финансовые вливания для поддержания предприятия.









Но даже если отвлечься от истории с «Амкодором», примеры успеха найти непросто.





В 2018-м Шакутин потерял один из своих образцовых активов: пакет «Амкодора» в Шкловском сельскохозяйственном холдинге ООО «Купаловское» оказался в государственной собственности, хотя инвестиции Шакутина в те сельхозкомплексы были многомиллионными.





Как говорят в бизнес-кругах, та странная смена собственника имела связь с «делом медиков», которое затронуло и брата Шакутина — директора фармацевтической компании «Искамед» Сергея Шакутина (фармация перешла ему в «наследство» от Александра, он занимался ею до ухода в производство).









Шакутин создал в Могилевской области успешный сельскохозяйственный комплекс, влил уйму денег, но в итоге собственность отошла государству

Неясна также судьба гигантского комплекса «Шантер-Хилл» на проспекте Победителей, который Шакутин начинал строить еще в 2016 году.





В 2021-м, в условиях краха экономики, непонятно, что делать со 142 тысячами квадратных метров в этом комплексе. Как рассказывали «Нашей Ниве», перепрофилировать комплекс под жилье — единственное, что реально сейчас продать, — Шакутину не удалось.





По словам Шакутина «Народной Воле» известно, что он несет ответственность по долгам провального холдинга «Салео», где являлся гарантом. В результате на имущество Шакутина в Беларуси наложен арест, выезд за границу запрещен.





Если не случится чего-то экстраординарного, Шакутин рискует повторить судьбу Юрия Чижа. В первой половине 2010-х они занимали первое и второе место в рейтинге самых успешных бизнесменов страны. За последующие годы Чиж лишился компаний, которые погрязли в долгах, перестал быть влиятельной бизнес-фигурой.





Шакутин уже опустился на 20-е место в рейтинге.