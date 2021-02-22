



Продажи заброшенных участков в Беларуси можно только приветствовать, но тут есть свои нюансы. О них рассказал агентству Sputnik известный экономист Ярослав Романчук.





Как он отметил, положительная сторона решения в том, что таким образом какая-то часть земельного капитала будет вновь вовлечена в оборот. Однако, отметил эксперт, важным остается вопрос о том, почему эти участки оказались заброшены и что мешало вернуть их в оборот еще 25 лет назад.





«Понятно, что предложить купить ― это еще не значит купить и использовать. Потому что важно, в какой правовой среде находится тот или иной субъект. В Беларуси право существенно деффективно и даже если люди будут покупать участки, остается открытым вопрос о земельном налоге и налоге на недвижимость, о других платежах, которые могут появиться», – обратил внимание Романчук.





Он подчеркнул, что «тут мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой белорусского законодательства и вообще экономики», а именно – с высокой непредсказуемостью «тех правил игры, которые существуют на рынке».





«И от того, что заброшенные участки предложат, во-первых, кто их купит? – продолжил экономист. – Сегодня в больших городах, в Минске огромное предложение не заброшенных, а вполне приличных для жизни и работы участков, и люди не хотят их покупать, потому что всегда есть вопросы, хорошо ли здесь жить и работать».





По мнению специалиста, чтобы реанимировать заброшенные дома и участки в белорусских районах, нужно радикально менять правила налогообложения, регулирование отношений в регионах, а также пересмотреть часть норм о землепользовании.





Напомним, упростить условия для приобретения земельных участков за пределами больших городов в июне прошлого года поручил Александр Лукашенко.





«Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки, — сказал тогда президент. — Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую «будку», как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии».





В ноябре прошлого года Лукашенко снова предложил пустующие участки в белорусских деревнях продавать людям за символическую цену: «У нас море хороших хуторов, деревенек. И в этих деревеньках много пустующих усадеб. Надо эти пустующие усадьбы, неухоженные участки раздать людям за копейки».





Накануне стало известно, что проект указа об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими строениями уже согласован. В частности, в некоторых населенных пунктах разрешат реализовать такие объекты по цене в 1 базовую величину (на данный момент ― 29 рублей). При этом должны быть учтены интересы прежних собственников, которые уже реально не пользуются или не хотят пользоваться своим имуществом и земельным участком.







