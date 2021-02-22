Биткойн рухнул ниже 50 тысяч долларов

Фото: биткойн (cryptoparrot.com)





Об этом сообщает агентство Reuters.

Самая популярная в мире криптовалюта подешевела до 47,4 тысяч долларов, что стало самым слабым показателем за неделю. В моменте биткойн потерял почти 17% своей стоимости около 160 миллиардов долларов от общей рыночной капитализации.





В воскресенье стоимость биткойна выросла до рекордных 58 354 долларов. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов.





Рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.





Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.





Отметим, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает курс биткойна завышенным.





Напомним, Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна. Как отмечает банк, беспрецедентные суммы денег, брошенные политиками на мировые финансовые рынки, подняли акции технологических компаний до рекордных значений, поскольку инвесторы погнались за доходностью инвестиций от биткойнов до реальных активов.