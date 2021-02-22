



"С 24 февраля по 19 марта филиалом Минская ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго", в целях повышения надежности и экономичности работы оборудования, запланированы испытания котлоагрегата на резервном виде топлива (мазут)", - говорится в сообщении.





Утверждается, что на ТЭЦ-4 уже провели профилактические мероприятия для минимизации распространения запахов мазута в воздухе. В частности, была снижена температура топочного мазута в расходном резервуаре и три мазутных резервуара мазутохранилища переведены в режим "холодного хранения".





Однако при этом Минскэнерго приносит извинения жителям и гостям столицы в случае причинения неудобств в указанный период.





Стоит отметить, что мазут - это дешевое, но экологически крайне вредное топливо. На ТЭЦ-4 оно используется в критических ситуациях, в частности, когда власти не могли вовремя договорится о поставках газа с Россией





Так было примерно около года назад. Тогда в сети даже появилась петиция, в которой просили отказаться от использования мазута на Минской ТЭЦ-4. Неприятный едкий запах вызывал у многих жителей Сухарево тошноту и головокружение.





В чем причина перехода на мазут сейчас, можно только догадываться, но, возможно, в связи с холодной зимой на отопление уже ушло газа больше, чем было запланировано.











