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С газом снова напряженка? Минскую ТЭЦ-4 переводят на мазут - берегите свои легкие

Минская ТЭЦ-4 по официальной версии с 24 февраля по 19 марта проведет испытания котлоагрегата на мазуте, о чем сообщает пресс-служба Белэнерго.


"С 24 февраля по 19 марта филиалом Минская ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго", в целях повышения надежности и экономичности работы оборудования, запланированы испытания котлоагрегата на резервном виде топлива (мазут)", - говорится в сообщении.

Утверждается, что на ТЭЦ-4 уже провели профилактические мероприятия для минимизации распространения запахов мазута в воздухе. В частности, была снижена температура топочного мазута в расходном резервуаре и три мазутных резервуара мазутохранилища переведены в режим "холодного хранения".

Однако при этом Минскэнерго приносит извинения жителям и гостям столицы в случае причинения неудобств в указанный период.

Стоит отметить, что мазут - это дешевое, но экологически крайне вредное топливо. На ТЭЦ-4 оно используется в критических ситуациях, в частности, когда власти не могли вовремя договорится о поставках газа с Россией

Так было примерно около года назад. Тогда в сети даже появилась петиция, в которой просили отказаться от использования мазута на Минской ТЭЦ-4. Неприятный едкий запах вызывал у многих жителей Сухарево тошноту и головокружение. 

В чем причина перехода на мазут сейчас, можно только догадываться, но, возможно, в связи с холодной зимой на отопление уже ушло газа больше, чем было запланировано.
Источник: sputnik.by
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