Евро и доллар снова подкосили белорусский рубль

Российский рубль упал до минимума за 19 дней. Стоимость корзины валют опустилась на 0,19% до уровня начала февраля. Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине второй день.





Курс доллара поднялся ещё на 0,0046 BYN до 2,5963 BYN/USD.





Американская валюта подорожала уже четвёртый раз подряд и оказалась на максимуме почти за две недели.





Курс евро вырос сразу на 0,0092 BYN до 3,1482 BYN/EUR — максимума за 18 дней.





Курс российского рубля обвалился на 0,0207 BYN до 3,4855 BYN/100 RUB.





За последние четыре дня сотня российских рублей подешевела на 0,0350 BYN.





Итоги третьей недели февраля на валютном рынке Беларуси

Дела у белорусского рубля на минувшей неделе пошли не очень удачно и он девальвировался ко всем основным валютам, но очень слабо:





курс доллара +0,0031 BYN (+0,12%);

курс евро +0,0035 BYN (+0,11%);

курс российского рубля +0,0098 BYN (+0,28%);

корзина валют +0,19%.





Центробанк России

Сегодня в России нерабочий день, т. к. прошедшая суббота была рабочей.





Завтра 23 февраля — в РФ уже давно выходной день. Это означает, что новые официальные курсы иностранных валют первый раз будут установлены лишь в среду 24 февраля.





Последний официальный курс доллара — 73,9833 RUB/USD, а евро — 89,6604 RUB/EUR.





Московская биржа сегодня работает. В 11:46 курс доллара в моменте подскочил до 75,04 RUB/USD, а курс евро до 90,74 RUB/EUR. Но потом обе валюты немного подешевели и к моменту написания новости за доллар на бирже предлагали 74,74 RUB/USD, а за евро — 90,57 RUB/USD.





Итоги третьей недели февраля на валютном рынке России

Российский рубль за прошлую неделю незначительно подешевел к доллару и евро, но в середине недели доллар падал до минимума почти за два месяца, а евро до минимума почти за месяц:





курс доллара +0,0455 RUB (+0,06%);

курс евро +0,0552 RUB (+0,06%);



