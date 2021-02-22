Привет от Олексина: в Польше задержали рекордную партию контрабандных сигарет - в том числе с фабрики "Неман"
Польские пограничники и таможенники задержали рекордную партию контрабандных сигарет из Беларуси. Как минимум часть из них произведена на фабрике "Неман", единственным оператором торговли табаком которой является компания "Энерго-Оил" олигарха Олексина.
В двух польских грузовиках среди досок было спрятано более 1,8 млн пачек нелегальных сигарет. Стоимость контрабанды — $7,5 млн.
Происшествие случилось в пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны — "Брузги").
Судя по видео, как минимум часть белорусских сигарет из "рекордной" контрабандной партии изготовлена на Гродненской фабрике "Неман".
По какому-то странному совпадению, единственный оператор торговли табаком с этой фабрики является компания приближенного к Лукашенко олигарха Алексея Олексина "Энерго-Оил", отмечает @euroradio
Источник: euroradio.fm
13:23 22/02/2021
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