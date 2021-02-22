Госатомнадзор: приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае
Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае, сообщил представитель Госатомнадзора Леонид Дедуль.
"Приемку в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС будет проводить приемочная комиссия. Распоряжением премьер-министра будет утвержден состав этой группы. Но до этого на атомной станции будет проведена работа по оценке готовности блока №1 к вводу в эксплуатацию. На станции должны предъявить надзорным органам все необходимые документы", - сказал первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль.
13:16 22/02/2021
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