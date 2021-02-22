Власти отчитались о росте ВВП в январе. Пора радоваться?

Авторы Телеграм-канала Кастрычніцкі эканамічны форум анализируют радужную и не очень статистику по реальному ВВП





О чем говорят ежемесячные данные о ВВП?





Эпизоды роста реального ВВП наблюдались весь прошлый год – в феврале, марте, октябре и ноябре 2020 г. темпы роста реального ВВП к аналогичному периоду 2019 г. были положительными, но и по итогам года, и последние 3 квартала экономика падала.





«Это нормально – ежемесячные данные о ВВП вообще мало о чем говорят, — отмечают авторы Телеграм-канала. — Во-первых, в этих цифрах большая доля оценок Белстата, во-вторых, любое краткосрочное событие (например, более теплый июль) могут сместить сезонный фактор или создать эффект низкой/высокой базы. Поэтому квартальные данные более информативны.





За счет каких видов деятельности увеличился реальный ВВП в январе?





Положительный вклад в прирост внесли обрабатывающая промышленность (+1.7 проц. пункта), снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (+0.5 проц. пункта) и информация и связь (+0.2 проц. пункта). Еще 0.4 проц. пункта добавили чистые налоги на продукты.





— «Ларчик» открывается слишком просто: в январе прошлого года Россия почти не продавала нам нефть, НПЗ едва работали, а в этом году все вернулось – в итоге производство кокса и продуктов нефтепереработки увеличилось на 33.9% г/г. Еще быстрее увеличивалось производство химических продуктов (+38.6% г/г) – это в основном калийные удобрения. И то, и другое дает базу для чистых налогов на продукты, отсюда и такой вклад в прирост, — поясняют эксперты KEF.





Отдельно они отмечают огромный вклад «электрическо-отопительной отрасли» – это не столько АЭС, сколько холодная зима. Отрасль приросла на 13.4% г/г, производство электроэнергии – на 8.6% г/г, теплоэнергии – на 19.5% г/г.





А что с другими отраслями промышленности?





Все было далеко не так радужно. Спад в пищевой, легкой, металлургической, химической (не калий) промышленности, производстве транспортных средств.





Сахарные заводы в январе вообще стояли (падение производства на 98.2% г/г), в деревообработке падало производство товаров, которые используются в строительстве, сильно сократилось и без того не рекордное производство «самосвалов для бездорожья».





— В общем, ситуация как минимум неоднородная, и уже февраль-март, а особенно апрель покажут более реальную картину — таков прогноз экспертов.





В транспорте, строительстве и услугах спад продолжается – их общий вклад в прирост реального ВВП составил - 1.4 проц. пункта. Вероятно, скоро к ним рискует присоединиться информация и связь, которая в январе приросла всего на 2.9% г/г.





Так мы выходим из рецессии или как?





О том, что мы пока еще только входим в рецессию, а не выходим из нее, говорят и данные мониторинга бизнес-настроений, считают эксперты. По данным Национального банка, в январе преобладали негативные ожидания компаний по поводу предстоящего изменения спроса, производства и численности занятых (балансы ответов были лучше, чем в декабре, но значительно хуже, чем в январе 2020 г., а здесь важно учитывать сезонность, поэтому сравнение с январем более корректное).





Аналогично, данные Исследовательского центра ИПМ показывают, что настроения бизнеса вернулись к уровням октября-ноября 2020 г., когда перспективы виделись не самыми радужными. Поэтому радоваться пока рановато.