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Задолженность организаций и ИП задолжали в ФСЗН выросла до 11,7 миллионов рублей

С июля 2020 года задолженность работодателей и индивидуальных предпринимателей по взносам в ФСЗН увеличилась примерно на 200 тысяч рублей, пишет tut.by со ссылкой на сайт ведомства. На начало года не успели своевременно внести взносы 875 организаций и индивидуальных предпринимателей. В списки должников попали ИП и организации с задолженностью от 100 рублей.


При этом в апреле прошлого года эта задолженность была почти вдвое больше. Снижение за несколько месяцев связано с тем, что указом президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» предусмотрена отсрочка выплат в фонд.

На начало года наибольшее количество должников было в Минской области — 240 организаций и индивидуальных предпринимателей (в Минске — 168). Меньше всего — в Гродно — около 34. На втором месте Витебская область — 153, Брест — 140, Могилев — 98, Гомель — 42. Среди должников оказалось немало строительных организаций.

 Из-за несвоевременных выплат в ФСЗН около 47 тысяч человек сегодня попали в так называемую «пенсионную ловушку».
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