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"Город без хлеба не остался". На Гомельхлебпроме прокомментировали отсутствие муки

Накануне онлайн-медиа распространили скан письма компании «Гомельхлебпром», в котором говорилось, что «в связи с отсутствием муки 21 и 22 февраля предприятие не имеет возможности выполнить заявки на хлебобулочную продукцию в торговую сеть Гомеля и области».

Письмо адресовалось начальнику управления торговли и услуг горисполкома, которого просили «проинформировать торговые объекты о срыве поставок».

«КП» дозвонилась в Аппарат управления «Гомельхлебпрома» утром 22 февраля.

- Уже никаких проблем нет, все восстановлено, - ответили в администрации. - Сегодня еще не в полном объеме, а завтра уже все будет в полном объеме. С чем были связаны проблемы? Если вы видели это письмо, то в нем указано.

Конкретно на вопрос о том, почему возникла нехватка муки, на предприятии отвечать не стали:

- Так получилось. Главное, что город без хлеба не остался. Зачем еще что-то объяснять? И наш вопрос уже решен.

В воскресенье на прилавках гомельских магазинов была хлебобулочная продукция, в том числе гомельского завода - произведенная накануне
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