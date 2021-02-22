Прогноз по валютам: что будет с долларом к весне
Каких изменений на внутреннем валютном рынке можно ожидать к весне? Накануне иностранные валюты незначительно укрепились к белорусскому рублю. Какими курсами для доллара, евро и российского рубля завершится зима? Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.
- Итоги прошедшей недели демонстрируют полный штиль как на внутреннем, так и на внешних валютных рынках.
На внешних рынках ситуация была любопытной. «Внутри» недели наблюдалась достаточно высокая волатильность, но к концу пятидневки курсы вернулись к значениям, с которых стартовали в начале той недели и по ее итогам изменений практически не было.
Пара евро/доллар не изменилась и осталась вблизи 1,2110.
У российского рубля было еле заметное укрепление. Доллар подешевел с 74 ровно до 73,9 российского рубля, или на 0,2%.
Евро в России снизился с 89,7 до 89,5 российского рубля, или на те же 0,2%.
А к белорусскому рублю все три иностранные валюты подорожали, но очень незначительно. Доллар за неделю вырос на 0,12%. Евро подорожал на 0,11%. Российский рубль вырос на 0,28%.
В результате снижение стоимости валютной корзины сменилось ростом. Рост был достаточно скромный - 0,2%.
Спокойствие как на внешних, так и на внутреннем валютном рынке может сохраниться и на наступающей неделе.
В этом случае доллар останется вблизи 2,59 белорусского рубля.
Евро останется у отметки 3,14 белорусского рубля.
А российский рубль может незначительно вырасти - до 3,52 белорусского рубля за 100 российских.
09:55 22/02/2021
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