"От 2021 года ждем ожесточенных споров и банкротств"

— Александр, расскажите о своих бизнес-планах на 2021 год. Рассчитываете ли вы на рост в текущих направлениях бизнеса? Возможно, стоит цель просто продержаться в неспокойное время? Ожидаете ли вы падения? Рассчитываете ли на расширение бизнеса в новых направлениях?





— В 2021 году мы не видим возможностей для серьезного роста. Ожидания по выручке — меньше уровня 2020 года, который по факту оказался хуже предыдущего. Предстоит трудный год. Тем не менее долю на рынке планируем удержать на уровне 2020 года.





В текущем году предвидим спрос по направлению корпоративной практики. Это связано со значительными изменениями в законодательстве о хозяйственных обществах, которые вступят в силу с 27 апреля. К сожалению, прогнозируем увеличение дел, связанных с ликвидацией и банкротством бизнеса. И, соответственно, станет больше различного рода споров.





Поэтому уверен, что судебная практика также будет активно развиваться. Уже в прошлом году она показала значительный рост выручки от различного рода споров. Уверен, что и в 2021 году тенденция продолжится. Мы готовы к участию в корпоративных спорах, спорах с контрольными органами, налоговых спорах, к сопровождению банкротств и споров, связанных с недвижимостью.





Полагаю, что популярностью будет пользоваться и правовой консалтинг в сфере трудовых отношений. В ситуации кризиса и неопределенности трудовые вопросы также занимают важное место в повестке дня любого бизнеса.





— Есть ли у вас какие-либо личные планы на 2021 год?





— Безусловно. Рассчитываю продолжить активные занятия английским, больше внимания уделить спорту. Надо завершить начатую книгу, записать видеоуроки и подкасты на основе материалов книги.





— Любой бизнесмен много работает. Откуда вы черпаете силы и энергию? Есть ли у вас своя методика, какая?





— Формула восстановления трехэтапная. Первое — это физические упражнения, спорт и работа на участке. Прогулки на свежем воздухе. Второе — чтение бизнес- и художественной литературы. Третье — встречи с клиентами и просто интересными людьми: хорошие разговоры рождают много идей, дают вдохновение и заряжают энергией.





— По какому из сценариев, по вашему мнению, будет развиваться экономика Беларуси в 2021 году?





— Пока просматривается сценарий развития экономики от осторожного пессимизма к полному.







