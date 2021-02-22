Пустующий дом на селе можно будет купить за 1 базовую величину

"Мы подготовили соответствующий проект указа, он уже согласован со всеми заинтересованными. В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия. Самое главное – упрощенный порядок. Например, в некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать такой объект сразу за одну базовую величину", - отметил Матусевич, рассказывая об инициативе по формированию более совершенного порядка продажи ветхих и пустующих домов в сельской местности.





При этом глава комитета уточнил, что власти намерены учитывать также интересы прежних собственников, пишет interfax.by





"Здесь должна быть очень тонкая граница между интересами прежних собственников, которые уже реально не пользуются и не хотят, или, возможно, у них есть какие-то причины, по которым они не ухаживают за своим имуществом и земельным участком. Мы пытаемся это тоже качественно урегулировать", - рассказал он.





Матусевич уточнил, что решение по таким объектам будет принимать местная власть.



