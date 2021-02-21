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Ставки топливных акцизов в Беларуси выросли многократно

Александр Лукашенко подписал 18 февраля Указ №53, существенно увеличивший ставки акцизов на топливо, о чем говорится в соответствующем документе на национальном правовом портале.


Фото: pixabay.com

Отметим, что действие указа распространяется на экономические отношения, возникшие с 1 января текущего года, сообщает aif.by.

Ставка акциза на автомобильный бензин, не соответствующий 5-му классу, теперь составляет 3 848,64 рубля за тонну. Ранее в налоговом кодексе он был утвержден в размере 481,08 рубля за тонну, то есть он вырос в 7 раз. Акциз на бензин 5-го класса увеличился до 2 388,72 рубля за тонну с 298,59 рубля за тонну.

Акциз на дизель, не соответствующий 5-му классу — 1 864,4 рубля (ранее был 233,05 рубля за тонну). Сбор за дизель 5-го класса — 1 474,64 рубля (вместо 184,33 рубля за тонну).

Интересно, что плательщики акцизов, реализующие топливо в Беларуси, получат соответствующий вычет, сообщает Sputnik. Он рассчитывается по формуле перемножения объемов, ставки акциза и коэффициента 0,875.

Правда, есть оговорка, что вычет получат только за топливо, произведенное (переданное) на территории Беларуси производителями, для которых это является основным родом деятельности.

При этом объем реализации ими топлива за налоговый период, предшествующий месяцу отгрузки (передачи), должен составлять не менее 50 тысяч тонн.

Также условием называется проведение модернизации нефтеперерабатывающих заводов – таким образом, получается, что единственными бенефициарами здесь выступают Нафтан и Мозырский НПЗ.
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