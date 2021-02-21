В Гомеле дефицит муки, местный "Гомельхлебпром" на два дня остановил работу

«Радыё Свабода» получила копию документа, который отправили в один из гомельских магазинов. Из документа следует, что у "Гомельхлебпрома" нет муки на два дня работы. В связи с этим предприятие предупреждает о невозможности доставки продукции в торговые сети Гомеля и области.