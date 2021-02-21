В Гомеле дефицит муки, местный "Гомельхлебпром" на два дня остановил работу
«Радыё Свабода» получила копию документа, который отправили в один из гомельских магазинов. Из документа следует, что у "Гомельхлебпрома" нет муки на два дня работы. В связи с этим предприятие предупреждает о невозможности доставки продукции в торговые сети Гомеля и области.
Хлеб производства «Гомельхлебпрома» / svaboda.org
«Радыё Свабода» получила копию документа, который отправили в один из гомельских магазинов. Из документа следует, что у "Гомельхлебпрома" нет муки два дня работы. В связи с этим предприятие предупреждает о невозможности доставки продукции в торговые сети Гомеля и области.
Копия документа / svaboda.org
В ряде магазинов уже сегодня не было некоторых популярных сортов хлеба, выпеченного позднее 20 февраля. Однако местные покупатели без хлеба не останутся — в магазинах представлен широкий ассортимент хлебобулочных изделий производителей из других регионов Беларуси.
Пикантности ситуации добавляет то, что накануне выборов Александр Лукашенко трижды пугал избирателей, возвращением в 1990-е годы, когда «муки не было на три дня», отмечает «Радыё Свабода».
18:26 21/02/2021
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