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Мамоненко о 2020-м: оплата труда в IT упала с с $40 до $25 за час

Глава BelHard Игорь Мамоненко в интервью Probusiness cообщил, что по итогам 2020 года рынок IT ужался и оплата труда в среднем снизилась с $40 до $25 за человеко-час.

Фото из открытого источника

Предприниматель отметил, что не все программисты готовы работать за такие деньги, поэтому пришлось искать выход из ситуации. Механизм в итоге получился таковым, что для каждого клиента ПО пишется не с нуля, а на основе уже готовой базы, пишет officelife.media. 

Кроме того, Мамоненко прогнозирует, что для экономии компании все больше будут использовать временные «проектные» команды.

Отток специалистов через релокацию, по его словам, был незначительным. По его данным, в ПВТ работают примерно 70 тыс. человек, а в целом в IT-сфере Беларуси — 200 тыс. По самой негативной оценке, уехало 15%. Однако проблема в том, что среди них были сильные специалисты. Бизнесмен надеется на приток новых кадров и постепенное возвращение домой старых.

Мамоненко считает, что по итогам политического кризиса айтишники отделались довольно легко. Был повышен подоходный налог, но стоял вопрос вообще о закрытии ПВТ из-за политики. Предприниматель негативно относится к различного рода забастовкам и бойкотам, считая, что нельзя добиваться политических целей через разрушение экономики.
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