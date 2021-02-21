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Почти $10 млрд. Renault получил рекордный убыток в 2020 году

Крупный автопроизводитель Renault получил рекордные $9,7 млрд убытков по итогам 2020 года. Это на $2,3 млрд больше, чем прогнозировали аналитики, сообщает Reuters.

Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)


На такой результат повлияли последствия пандемии COVID-19, которые обвалили авторынок, пишет biz.liga.net. Компания сократила производство авто на 21,3%, до 2,95 млн единиц. До $52,7 млрд (-21,7%) сократилась выручка компании.


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Среди последствий в компании выделили дефицит чипов, который уже привел к сокращению глобального производства. Из-за нехватки чипов Renault может сократить производство на 100 000 автомобилей в 2021 году.

"Мы находимся в разгаре битвы, пытаясь справиться с трудным годом с точки зрения цепочек поставок и компонентов. Все это – побочный ущерб от пандемии COVID-19. У нас будет довольно нестабильный год", – заявил гендиректор компании Лука де Мео.

В компании надеются выйти в прибыль во второй половине 2021 года.

По итогам 2019 года убыток Renault составлял $170 млн. В 2019 году Renault продала 3,75 млн автомобилей в мире (-3,4%).

По данным LMC Automotive, в прошлом году глобальные продажи легковых авто обвалились на 19 млн автомобилей (-20%). 
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